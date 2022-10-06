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Матвиенко отреагировала на заявления Запада о ядерной угрозе от России

Матвиенко назвала ложью заявления Запада о ядерной угрозе со стороны России

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала ложью заявления западных стран о том, что Россия угрожает применением ядерного оружия и от нее исходит опасность. Главу верхней палаты парламента цитирует ТАСС.

«Запад уже исчерпал аргументы, чтобы дискредитировать Россию, чтобы нагнетать вокруг России такую ярую русофобию, пугать мир такой страшной Россией. Начали запускать эту мульку о ядерной угрозе России. Это очередная ложь, очередной фейк», — сказала Матвиенко на саммите спикеров парламентов G20.

По ее словам, у России никогда не было планов угрожать кому-либо ядерным оружием. Оно рассматривается Москвой исключительно как фактор сдерживания — подобное оружие можно применять только в случае агрессии и нападения.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия имеет право применить ядерное оружие в случае необходимости. Применение ядерного оружия будет проходить в соответствии с «Основами государственной политики в области ядерного сдерживания», уточнил он.

США и Россия вместе владеют более чем 90 процентами ядерных боеголовок в мире. В российской ядерной доктрине прописано, что Москва может применить ядерное оружие в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против нее и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

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Анастасия Шейкина
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