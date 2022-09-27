Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Медведев заявил о праве России применить ядерное оружие

Медведев заявил, что Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Россия имеет право применить ядерное оружие в случае необходимости. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По словам политика, это возможно в том случае, если угроза России превысит «установленный предел опасности».

«Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определенных случаях. (...) Если на нас или наших союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений», — пояснил Медведев.

Медведев отметил, что применение ядерного оружия будет проходить в соответствии с «Основами государственной политики в области ядерного сдерживания».

Также он предположил, что в случае использования Россией этого вида вооружения, Запад будет вынужден смириться с этим фактом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о праве России применить ядерное оружие
Стали известны подробности нападения на охранника легендарного клуба в Москве
Названы главные тренды зимы 2022 года
На границе Грузии и Северной Осетии появится мобилизационный пункт
Экс-госсекретарь США прибыл на Тайвань
Россиянин до смерти избил приятеля гитарой и получил 7,5 года колонии
Токаев решил обсудить с Россией прибытие в Казахстан россиян
Сотрудники ФСБ изъяли у вахтовика золото стоимостью более 18 миллионов рублей
Минтранс попросил отсрочить мобилизацию для работников российских авиакомпаний
Медведев призвал не допустить появления ядерного оружия у Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.