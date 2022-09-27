Медведев заявил о праве России применить ядерное оружие

Медведев заявил, что Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо

Россия имеет право применить ядерное оружие в случае необходимости. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По словам политика, это возможно в том случае, если угроза России превысит «установленный предел опасности».

«Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определенных случаях. (...) Если на нас или наших союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений», — пояснил Медведев.

Медведев отметил, что применение ядерного оружия будет проходить в соответствии с «Основами государственной политики в области ядерного сдерживания».

Также он предположил, что в случае использования Россией этого вида вооружения, Запад будет вынужден смириться с этим фактом.