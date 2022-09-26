США оценили готовность России применить ядерное оружие

Белый дом сообщил об отсутствии признаков готовности России применить ядерное оружие

Официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер рассказала, что США серьезно воспринимают угрозы России, касающиеся возможности применения ядерного оружия в случае угрозы ее территориальной целостности, однако, по их оценкам, в настоящее время нет признаков того, что Москва собирается его использовать, сообщает ТАСС.

«Что касается свидетельств [подготовки к применению ядерного оружия] или шансов, то мы этого не видели на данный момент. Мы воспринимаем эти угрозы очень серьезно, однако мы не видели каких-либо оснований для изменения нашего собственного уровня готовности ядерных сил на нынешнем этапе», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны мира отказаться от обсуждений возможности ядерной войны и «сделать шаг назад» в ядерной риторике. По его мнению, любое использование ядерного оружия приведет к «гуманитарному армагеддону».