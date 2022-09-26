Глава ООН призвал страны мира «сделать шаг назад» в ядерной риторике

Генсек ООН Гутерриш призвал страны мира «сделать шаг назад» в ядерной риторике

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны мира отказаться от обсуждений возможности ядерной войны и «сделать шаг назад» в ядерной риторике. Об этом пишет ТАСС.

«Спустя десятилетия после падения Берлинской стены мы снова слышим бряцание ядерных сабель. Позвольте сказать ясно — эра ядерного шантажа должна закончиться», — сказал Гутерриш во время выступления на встрече высокого уровня в честь международного дня полного уничтожения ядерного оружия.

По его мнению, любое использование ядерного оружия приведет к «гуманитарному армагеддону». Он также назвал безумной мысль о том, что какая-либо страна может победить в ядерной войне.

Ранее генсек ООН призвал страны подтвердить отказ от использования ядерного оружия.