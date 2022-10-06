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Медведев заявил о соответствии вхождения новых регионов международному праву

Медведев заявил, что вхождение новых регионов прошло в соответствии с международным правом

Фото: Sputnik / Valentin Yegorshin / Reuters

Вхождение новых регионов в состав России прошло в строгом соответствии с международным правом. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

По словам политика, процедура соответствовала уставу ООН и резолюции Генсассамблеи ООН, где говорится о праве народов на самоопределение.

Медведев поздравил россиян с вхождением в состав страны Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Он отметил, что жители этих территорий проголосовали за это решение «без всякого давления» и сами определили, в какой стране хотят жить.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его удивили результаты референдумов на новых территориях. Он заверил, что «не было никакого желания что-то подправлять». По словам главы государства, он решил для себя — будет так, как решат жители этих регионов.

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Константин Лысяков
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