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Путин заявил об удивлении результатами референдумов на новых территориях России

Путин заявил, что его удивили результаты референдумов на новых территориях России

Фото: РИА Новости

Результаты референдумов в четырех новых регионах России не только порадовали, но и удивили Владимира Путина. Об этом глава государства заявил на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года», его цитирует ТАСС.

«Уверяю вас, и наблюдатели в этом убедились, не было никакого желания что-то подправлять, что-то подчищать, либо что-то добавлять. Мы для себя решили, и я для себя решил — будет так, как люди захотят. Как люди выскажутся, так мы и сделаем», — сказал глава государства финалистам конкурса.

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Путин назвал результаты референдумов прозрачными и убедительными, подчеркнув, что они не подлежат никакому сомнению, это «объективные данные в настроении людей».

Референдумы о вхождении в состав России состоялись в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

З0 сентября в Кремле Путин подписал договоры о вхождении в состав России четырех новых регионов. Впоследствии 3 октября за ратификацию договоров о включении регионов в состав России проголосовала Госдума, 4 октября документы одобрил Совет Федерации. Федеральные конституционные законы о вхождении в состав государства четырех новых регионов глава государства подписал 5 октября.

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Анастасия Шейкина
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