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Россияне назвали лучшие способы заботы о ментальном здоровье

Россияне назвали лучшими способами заботы о психическом здоровье прогулки и общение

Фото: Emma Simpson / Unsplash

Россияне рассказали, что снимают нервное напряжение прогулками на свежем воздухе, спортом и общением с родными. Лучшие способы заботы о ментальном здоровье они назвали в ходе совместного исследования «Авито Работа» и FITMOST, результаты которого оказались в распоряжении «Ленты.ру».

58 процентов респондентов пытаются сохранить психическое здоровье при помощи прогулок на свежем воздухе. На общение с близкими возлагают надежды 52 процента опрошенных, спорт упомянули 38 процентов, хобби и творчество — 34 процента, общение с домашними животными — 29 процентов.

«Интересно, что медитация также набирает популярность как один из способов поддержания ментального здоровья: с начала 2022 года спрос на этот вид занятий среди россиян вырос на 28 процентов», — прокомментировала результаты опроса Александра Герасимова, CEO FITMOST.

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Для эмоциональной разгрузки россияне также выбирают занятия на тренажерах (17 процентов), плавание (16 процентов), легкую атлетику и бег (15 процентов). В топ полезных для ментального здоровья видов спорта вошли велоспорт, стретчинг и командные игры — футбол, волейбол, баскетбол.

Ранее психолог Луиза Истомина назвала способы, включая дыхательные практики, помогающие справиться с нервной тошнотой.

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Александра Лисица
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