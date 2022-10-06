Молодые россияне стали терпимее к людям с психическими расстройствами

«Гедеон Рихтер»: 33 процента россиян готовы помогать людям с психическими расстройствами

Более половины россиян считают людей с психическими расстройствами в той или иной степени опасными для общества, однако 33 процента опрошенных готовы им помогать. Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении «Ленты.ру» результаты опроса, который провела фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер».

47 процентов участников опроса считают людей с психическими заболеваниями скорее опасными, еще 17 процентов — определенно опасными. При этом молодые россияне стали относиться к согражданам, страдающим от проблем с психическим здоровьем, гораздо терпимее, чем старшее поколение. Совершенно неопасными для общества людей с психическими нарушениями счел всего один процент респондентов.

Несмотря на опасения, 33 процента россиян изъявили готовность помогать людям с психическими расстройствами. Чаще других такой ответ давали респонденты в возрастной группе от 18 до 24 лет (44 процента). Большинство опрошенных из числа желающих помочь (55 процентов) считают, что нужно не замалчивать эту тему, а обсуждать ее с родными и знакомыми. Еще 36 процентов готовы заниматься волонтерской работой, а 19 процентов — перечислять регулярную финансовую помощь.

Также россияне отметили, что изменить их отношение к людям с психическими расстройствами могло бы лучшее понимание симптоматики заболеваний и более широкое освещение темы в СМИ и социальных сетях.

Ранее актриса и модель Джулия Фокс призналась, что страдает от двух психических расстройств. По ее словам, у нее диагностированы синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР).