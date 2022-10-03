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Актриса Джулия Фокс призналась в двух психических расстройствах

Бывшая избранница Канье Уэста Джулия Фокс призналась, что страдает от СДВГ и ОКР

Фото: John Nacion / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывшая избранница рэпера Канье Уэста, актриса Джулия Фокс, рассказала, что страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). На ролик в TikTok, в котором Фокс призналась в двух психических расстройствах, обратил внимание сайт Etonline.com.

В видеоролике Фокс отвечала на вопрос поклонника, спросившего о влиянии ментальных особенностей на ее карьеру. «У меня бывают периоды такой большой продуктивности, что я чувствую себя на вершине мира, непобедимой. А иногда просто не могу пошевелиться», — сказала она.

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По словам Фокс, ей трудно справляться с дефицитом внимания, сопровождающимся гиперактивностью и импульсивностью, и обсессивно-компульсивным расстройством, из-за которого ее мучают навязчивые идеи. «Я только недавно поняла, что у меня ОКР, — рассказала актриса. — Я пересчитываю про себя количество букв в словах, и всегда хочется, чтобы их было 10».

Ранее онколог Джордж Нахас перечислил основные настораживающие признаки неходжкинской лимфомы, обнаруженной у голливудской актрисы Джейн Фонды. Эта разновидность рака крови опасна тем, что у нее мало специфических симптомов, которые заставляют срочно обратиться за медицинской помощью.

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Александра Лисица
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