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В Мексике преступники застрелили мэра

Мэр города и еще 17 человек были убиты на юге Мексики

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

На юге Мексики в городе Сан-Мигель-Тотолапан преступники обстреляли здание мэрии. Об этом сообщает издание ABC.

В результате происшествия были убиты мэр города Конрадо Мендоса и его отец, бывший градоначальник, а также еще 16 человек. Двое получили ранения.

Сан-Мигель-Тотолапан — отдаленный поселок в Тьерра-Кальенте, расположенный в одном из самых конфликтных районов Мексики, оспариваемом несколькими бандами наркоторговцев.

В издании добавили, что нападения на государственных чиновников в Мексике не редкость. Они происходят в то время, когда идет острая дискуссия по стратегии безопасности президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Глава государства возложил огромную ответственность на вооруженные силы, а не на гражданскую полицию, за сдерживание неизменно высокого уровня насилия в Мексике.

Ранее в Тайланде более 30 человек погибли в результате нападения в детском центре на северо-востоке Таиланда.

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Татьяна Антоненко
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