Минстрой назвал одну из важнейших задач

Минстрой: поддержка стартапов в строительстве является одной из важнейших задач

Поддержка стартапов и инноваций в строительстве является одной из важнейших задач в рамках перехода к технологическому суверенитету. Об этом заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Сергей Музыченко, передает ТАСС.

В Минстрое отметили, что на данный момент наблюдается потребность в новых идеях в отрасли, однако большинство стартапов не имеют широкого успеха. По словам Музыченко, консорциум нацелен на изменение ситуации.

Замминистра заявил о необходимости проработать конкретные предложения и начать их реализацию с 2023 года. «Поддержка этих идей, поддержка стартапов, инновационных технологий в строительстве — это одна из наиболее важных задач, которые должен решить наш консорциум», — добавил он.

Ранее в октябре вице-премьер Марат Хуснуллин предсказал рынку жилья в России рекордные объемы строительства. По его словам, по итогам трех кварталов 2022 года были введены 75,9 миллиона квадратных метров жилья. Положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составила 21,3 процента.