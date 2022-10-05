Рынку жилья в России предсказали рекордные объемы строительства

Вице-премьер Хуснуллин предсказал рынку жилья в России рекордные объемы строительства

Вице-премьер Марат Хуснуллин предрек российскому рынку недвижимости рекордные объемы жилищного строительства в 2022 году. Об этом зампред правительства сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Хуснуллина, по итогам трех кварталов текущего года в стране ввели 75,9 миллиона квадратных метров жилья. Он добавил, что положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом 2021-го составила 21,3 процента.

«Уверенно опережаем показатель прошлого года на 21,3 процента. Это отличный промежуточный результат, который уже дает уверенность, что по итогам года мы можем пойти с опережением графика 2021 года и поставить новый рекорд!» — предсказал вице-премьер.

Всего за 2021 год в стране ввели в эксплуатацию 92,6 миллиона квадратных метров жилья. Показатель стал рекордным за все время наблюдения. Большой вклад в прирост показателя внесли построенные населением дома — на их долю пришлось 53 процента, или 49,1 миллиона квадратных метров.

