Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Рынку жилья в России предсказали рекордные объемы строительства

Вице-премьер Хуснуллин предсказал рынку жилья в России рекордные объемы строительства

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Вице-премьер Марат Хуснуллин предрек российскому рынку недвижимости рекордные объемы жилищного строительства в 2022 году. Об этом зампред правительства сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Хуснуллина, по итогам трех кварталов текущего года в стране ввели 75,9 миллиона квадратных метров жилья. Он добавил, что положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом 2021-го составила 21,3 процента.

«Уверенно опережаем показатель прошлого года на 21,3 процента. Это отличный промежуточный результат, который уже дает уверенность, что по итогам года мы можем пойти с опережением графика 2021 года и поставить новый рекорд!» — предсказал вице-премьер.

Всего за 2021 год в стране ввели в эксплуатацию 92,6 миллиона квадратных метров жилья. Показатель стал рекордным за все время наблюдения. Большой вклад в прирост показателя внесли построенные населением дома — на их долю пришлось 53 процента, или 49,1 миллиона квадратных метров.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
ОПЕК+ раскрыла подробности резкого сокращения добычи нефти
У 48-летней звезды «Малышки на миллион» родится двойня
«Новая газета» обжаловала решение суда об отзыве лицензии СМИ
Гражданки Украины Седокова и Тодоренко попали под санкции в стране
В российском селе мужчины сбежали от мобилизации в лес за клюквой
Кадырова внесли в Книгу рекордов России
Рынку жилья в России предсказали рекордные объемы строительства
Европу признали способной пережить зиму без особых проблем
Троих сотрудников российской колонии осудят за взятки от заключенных
В «Ростехе» рассказали о юбилее танка Т-90
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.