В центре российского города нашли тело младенца

В центре Урюпинска в Волгоградской области местный житель нашел тело новорожденного

В центре города Урюпинск в Волгоградской области местный житель нашел тело новорожденного. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета (СК) России Дарья Буянова, пишет ТАСС.

По ее словам, тело младенца в свертке нашел мужчина, который гулял с собакой на улице Коммунистической 6 октября. Он обратился в полицию.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти новорожденного и личность его матери. СК начал доследственную проверку.

Ранее в Первомайском районе Ростова-на-Дону в уличном туалете рядом с торговым павильоном нашли тело младенца. 36-летняя мать мальчика, не обратившись за помощью к врачам, родила ребенка в уличном туалете и решила оставить его там.