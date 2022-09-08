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В российском городе в уличном туалете нашли тело младенца

В Первомайском районе Ростова-на-Дону в уличном туалете нашли тело новорожденного
Фото с места происшествия

Фото с места происшествия. Фото: СК РФ по Ростовской области

В Первомайском районе Ростова-на-Дону в уличном туалете рядом с торговым павильоном нашли тело младенца. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным следствия, 36-летняя мать мальчика, не обратившись за помощью к врачам, родила его в уличном туалете российского города. Впоследствии россиянка решила оставить младенца там.

О мотивах поступка женщины не сообщается. Следователи работают с матерью погибшего мальчика, назначены экспертизы. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного.

В августе в Саратове 24-летняя женщина выбросила новорожденного в уличный туалет, из-за чего тот скончался. Россиянка объяснила свой поступок тем, что младенец ей не нужен.

В октябре 2021 года в Славянске-на-Кубани Краснодарского края 16-летняя девушка родила ребенка в уличном туалете, а после задушила его. Когда мать девочки узнала о ее беременности, она не поставила подростка на учет в женскую консультацию и ни разу не обратилась в поликлинику.

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Анастасия Шейкина
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