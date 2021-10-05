Родившая в туалете 16-летняя россиянка задушила младенца и умерла

В Кирове 16-летняя девочка родила в туалете ребенка, задушила его и умерла

В Кирове 16-летняя девушка родила ребенка в уличном туалете, а после задушила его. Через несколько дней из-за сильного кровотечения россиянка умерла, сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах.

По его словам, когда мать россиянки узнала о ее беременности, она не поставила подростка на учет в женскую консультацию и ни разу не обратилась в поликлинику.

16-летняя россиянка родила в туалете рядом с домом, а после положила младенца на подушку лицом вниз, из-за чего он задохнулся. Новорожденного выбросили на улицу, а у его матери открылось сильное кровотечение.

Как сообщает источник, в течение трех дней россиянка мучалась от боли, а мать не вызывала врачей. Когда дочь перестала подавать признаки жизни, женщина вызвала скорую. Врачи констатировали смерть девочки.

«Мать подростка просто боялась шумихи, потому скорую не вызвала, пыталась остановить кровотечение самостоятельно», — рассказал источник.

Правоохранители предполагают, что до родов женщина колола своей дочери препарат, который вызывает выкидыш. Младенец родился у россиянки на сроке пяти-шести месяцев, но при этом он был здоров.

Ранее в Москве женщина запретила совращенной в 12 лет дочери, которая забеременела от 18-летнего россиянина, делать аборт. Девочка состоит на внутришкольном учете как неблагополучный ребенок. Ее мать училась в той же школе и также стояла на учете из-за злоупотребления алкоголем.