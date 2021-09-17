Годовалая россиянка утонула в ванной во время шестых родов ее матери

В Нижнем Новгороде у 24-летней матери во время шестых родов утонула в ванной дочь

В Нижнем Новгороде у 24-летней матери шести детей дочь утонула в ванне. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, россиянка оставила годовалую дочь у подруги из-за того, что поехала рожать шестого ребенка в роддом. Девочка захлебнулась во время купания в ванне.

Пока неизвестно, с кем находились другие дети женщины. Многодетная мать, по предварительным данным, якобы рожала детей от разных мужчин.

Ранее в Москве годовалая россиянка утонула в ванне без присмотра игравшей в карты матери. Женщина решила искупать ребенка, посадила его в воду и ушла на кухню, где заигралась с друзьями и забыла про девочку, которая впоследствии умерла.