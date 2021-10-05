Появилась новая версия смерти родившей в туалете 16-летней россиянки

Знакомые погибшей 16-летней жительницы Славянска-на-Кубани Краснодарского края, родившей в уличном туалете, выдвигают разные версии произошедшего. По одной из них, мать подростка, узнав о беременности дочери, сама сделала ей укол, чтобы спровоцировать аборт. Новая версия смерти школьницы появилась на сайте телеканала «360».

Один из собеседников телеканала утверждает, что девушка умерла, рожая не в уличном туалете, а дома. После укола у нее якобы началось сильное кровотечение. Мать россиянки вызвала врачей. Прибывшие медики не успели спасти школьницу.

По данным второго источника «360», последний раз погибшую девушку видели на практике, и тогда живот еще не был заметен. После этого школьница на занятиях не появлялась.

Источники, знакомые с ситуацией, говорят, что погибшая рассталась с парнем, который был старше ее. Она тяжело это переживала, но справлялась.

О родившей в уличном туалете россиянке из Славянска-на-Кубани стало известно ранее. 16-летняя школьница задушила младенца сразу после рождения, а через несколько дней из-за сильного кровотечения она скончалась.