Число мертворожденных младенцев во время пандемии увеличилось вдвое

Медики в Миссисипи заявили об удвоении числа мертворожденных младенцев во время пандемии

Число мертворожденных младенцев у не вакцинированных беременных женщин по сравнению с допандемийным уровнем увеличилось, заявили представители органов здравоохранения американского штата Миссисипи, пишет The Washington Post

Как отметили медики, мертворождение среди беременных, инфицированных COVID-19, выросло вдвое. Штат расследует смерть восьми рожениц, заразившихся COVID-19, некоторым из них было выполнено экстренное кесарево сечение в реанимации.

Как отметил государственный санитарный врач Томас Доббс (Thomas Dobbs), в Миссисипи среди непривитых беременных женщин, инфицированных SARS-CoV-2, за всея время пандемии, произошло 72 гибели плода. Это число включает только смертельные случаи после 20 недель беременности, но не выкидыши, которые происходят до этого срока.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) призвали будущих матерей получить прививку, так как COVID-19 может серьезно осложнить течение беременности.

Ранее Всемирная организация здравоохранения также заявила, что у беременных женщин, заразившихся коронавирусом, повышается риск развития тяжелого заболевания. Эксперты добавили, что возрастает риск мертворождения и преждевременных родов.