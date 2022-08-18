Россиянка выбросила новорожденного в уличный туалет

В Саратове женщина выбросила новорожденного в уличный туалет из-за его ненадобности

В Саратове в 3-м Рабочем проезде 24-летняя женщина выбросила новорожденного в уличный туалет, из-за чего тот скончался. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По его данным, россиянка объяснила свой поступок тем, что младенец ей не нужен. Женщина сообщила полицейским, что якобы не знала о беременности до родов.

24-летняя мать ранее привлекала внимание органов опеки. У нее есть годовалый ребенок, которого должны изъять из семьи.

Сотрудники правоохранительных органов уточняют обстоятельства случившегося и работают на месте происшествия.

Ранее в Славянске-на-Кубани Краснодарского края 16-летняя девушка родила ребенка в уличном туалете, а после задушила его. Когда мать девочки узнала о ее беременности, она не поставила подростка на учет в женскую консультацию и ни разу не обратилась в поликлинику.