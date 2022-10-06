Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Власти решили проблему со «скотскими условиями» мобилизованных россиян

Белгородские власти решили проблему мобилизованных, пожаловавшихся на условия содержания

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Белгородской области решили проблему военных, которые пожаловались на условия содержания после призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил глава администрации российского региона Иван Будлов, пишет «Коммерсантъ».

Ранее в соцсетях распространилось видео, автор которого показал толпу военнослужащих у поезда в Белгородской области. Мужчина утверждал, что примерно 500 человек неделю прожили «в скотских условиях», покупали себе еду самостоятельно и не были приписаны ни к одной воинской части. По словам другого участника видео, мобилизованным выдали оружие, информации о котором нет в военных билетах.

«Стало известно о данной ситуации. Ответственные лица оперативно включились и разобрались с проблемой. Спасибо вам за неравнодушие», — сказал представитель региональной власти.

Материалы по теме:
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Повестка, отсрочка и неявка: что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022

До этого источник в Западном военном округе рассказал, что на видео запечатлено подразделение в количестве 299 человек, которое следовало в учебный центр на полигоне Мулино, сообщало РИА Новости.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу подчеркивал, что на службу будут призваны 300 тысяч резервистов.

Неизвестное будущее
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Конституцию России внесли изменения
Пользователи сети назвали худшие авиакомпании мира
Философа Дугина внесли в санкционный список Евросоюза
Тодоренко рассказала о фигуре после родов
Мобилизованные россияне укрепили оборону на краснолиманском направлении
В ЛНР назвали цели украинских военных
Эстонская православная церковь выступила против войн
В Молдавии продлили режим ЧП
Замначальника полиции ГУ МВД по Красноярскому краю взяли под стражу
Двое неизвестных из России приплыли на лодке в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.