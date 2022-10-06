Власти решили проблему со «скотскими условиями» мобилизованных россиян

Белгородские власти решили проблему мобилизованных, пожаловавшихся на условия содержания

В Белгородской области решили проблему военных, которые пожаловались на условия содержания после призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил глава администрации российского региона Иван Будлов, пишет «Коммерсантъ».

Ранее в соцсетях распространилось видео, автор которого показал толпу военнослужащих у поезда в Белгородской области. Мужчина утверждал, что примерно 500 человек неделю прожили «в скотских условиях», покупали себе еду самостоятельно и не были приписаны ни к одной воинской части. По словам другого участника видео, мобилизованным выдали оружие, информации о котором нет в военных билетах.

«Стало известно о данной ситуации. Ответственные лица оперативно включились и разобрались с проблемой. Спасибо вам за неравнодушие», — сказал представитель региональной власти.

До этого источник в Западном военном округе рассказал, что на видео запечатлено подразделение в количестве 299 человек, которое следовало в учебный центр на полигоне Мулино, сообщало РИА Новости.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу подчеркивал, что на службу будут призваны 300 тысяч резервистов.