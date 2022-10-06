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Патриарх Кирилл призвал духовенство и верующих молиться за здоровье Путина

Патриарх Кирилл накануне юбилея президента призвал духовенство молиться за здоровье Путина
Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл. Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл накануне юбилея президента России Владимира Путина призвал духовенство и верующих молиться за его здоровье, передает «Интерфакс».

Соответствующий циркуляр управление делами патриархии разослало епархиальным архиереям на территории России, напомнив, что 7 ноября главе государства исполняется 70 лет.

«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян вознести в этот день усердную домашнюю молитву о здравии Главы Государства Российского», — говорится в заявлении.

В субботу, 8 октября, в день памяти преподобного Сергия Радонежского патриарх благословил вознести на литургии особое прошение о здравии Владимира Путина.

Ранее глава Русской православной церкви призвал россиян к «духовной мобилизации» ради примирения России и Украины. Он посоветовал постараться иначе смотреть на многие вещи, «на что мы еще вчера смотрели без особого внимания и заботы».

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Марина Совина
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