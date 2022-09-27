Патриарх Кирилл призвал россиян к «духовной мобилизации» ради примирения с Украиной

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал россиян к «духовной мобилизации» ради примирения России и Украины. Священнослужителя цитирует РИА Новости.

По словам патриарха, сейчас настало «судьбоносное время», в которое следует обновить веру и память. Он посоветовал постараться иначе смотреть на многие вещи, «на что мы еще вчера смотрели без особого внимания и заботы».

«И тогда наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества. И одновременно она, несомненно, поможет полному примирению России и Украины, которые являются единым пространством Русской православной церкви», — заявил патриарх в проповеди в день Воздвижения Креста Господня в храме Христа Спасителя.

В день объявления в России частичной мобилизации 21 сентября патриарх Кирилл призвал не считать украинцев врагами. Также патриарх Кирилл понадеялся, что православные украинцы будут молиться за мир на просторах исторической Руси, а междоусобная брань прекратится.