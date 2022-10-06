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Названа стоимость всех небоскребов «Москва-Сити»

CMWP: стоимость всех небоскребов «Москва-Сити» составляет 819 миллиардов рублей

Фото: Pavel Golovkin / AP Photo

Рыночная стоимость всех небоскребов в «Москва-Сити» в конце третьего квартала 2022 года составляет около 819 миллиардов рублей. Такую сумму назвали в консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP), передает «РИА Новости».

За год стоимость объектов снизилась на 0,5 процента. Всего в деловом центре насчитывается три миллиона квадратных метров действующей недвижимости. Самым дорогим объектом стал комплекс «Око», цена которого составляет 124 миллиарда рублей. Второе место заняла башня «Федерация» за 115 миллиардов рублей, третье — комплекс Neva Towers за 110 миллиардов рублей. Neva Towers также является самым дорогим объектом в пересчете на квадратный метр общей площади — один «квадрат» стоит 308 тысяч рублей.

Отмечается, что к настоящему моменту «Москва-Сити» не пострадала из-за ушедших с российского рынка и закрывших свои офисы международных компаний, однако ситуация может измениться. В конце 2022 года в деловом центре запланирован ввод новых объектов, что может поменять положение дел внутри кластера.

В августе сообщалось, что за первые шесть месяцев 2022 года первичные апартаменты в башнях «Москва-Сити» подешевели на семь процентов. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках составила 709 тысяч рублей.

Александра Качан
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