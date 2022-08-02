Апартаменты в башнях центра «Москва-Сити» подешевели

В первом полугодии 2022 года квадратный метр в «Москва-Сити» подешевел на семь процентов

За первые шесть месяцев 2022 года апартаменты в башнях Московского международного делового центра «Москва-Сити» на первичном рынке подешевели на семь процентов. Об этом сообщают аналитики компании Knight Frank Russia, пишет РБК.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках в первом полугодии составила 709 тысяч рублей. Цена «квадрата» на вторичном рынке за полгода упала на 10 процентов, до 634 тысяч рублей. Региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank Russia Андрей Соловьев отметил, что квадратный метр жилья в «Москва-Сити» в данный момент стоит в два раза меньше, чем в элитных новостройках за пределами комплекса.

В первом полугодии 2022-го для покупки в «Москва-Сити» было доступно 180 лотов, что сопоставимо с показателями четвертого квартала 2021-го. За год число доступных вариантов уменьшилось на 54 процента. Специалисты Knight Frank Russia добавили, что за три квартала 2021 года в «Москва-Сити» продали апартаментов на общую сумму в 15,7 миллиарда рублей.

В Москве продажи элитного жилья стоимостью от 100 миллионов рублей упали почти на треть. По данным портала Urbanus.ru, в первом полугодии 2022 года количество сделок достигло 186 — на 32,9 процента меньше, чем в аналогичный период 2021-го, когда было заключено 277 договоров.