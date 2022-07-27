Богатые москвичи перестали покупать жилье

В Москве продажи элитной недвижимости от 100 миллионов рублей сократились почти на треть

В Москве продажи элитного жилья стоимостью от 100 миллионов рублей упали почти на треть. О том, что богатые жители столицы перестали покупать недвижимость, сообщают аналитики портала Urbanus.ru, исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Общественно-политическая ситуация сильно повлияла на рынок жилья для богатых. В первом полугодии 2022 года количество сделок достигло 186 — на 32,9 процента меньше, чем в аналогичный период 2021-го, когда было заключено 277 договоров. В новостройках Хамовников показатели упали более чем на 75 процентов, в Пресненском районе — на 45,3 процента. В районах восточной части Центрального административного округа столицы число сделок сократилось более чем на 40 процентов.

При этом снижение спроса в различных частях Москвы в первые шесть месяцев 2022 года оказалось неравномерным. В наиболее востребованных районах, Дорогомилове и Раменках, количество покупателей снизилось лишь на несколько человек. В Якиманке спрос вырос в полтора раза, до 19 проданных квартир, а в районах Северо-Западного, Северного и Северо-Восточного округов показатель увеличился более чем вдвое, до 15 сделок.

Причиной падения спроса на элитную недвижимость в Москве стал отток значительной части аудитории. В то же время интерес к зарубежному жилью увеличился втрое — более 50 процентов сделок приходится на рынки Турции, ОАЭ и Таиланда.

Во втором квартале 2022 года жилье для богатых в старой Москве подешевело. По данным аналитиков Knight Frank, средняя стоимость квадратного метра в элитных новостройках снизилась на девять процентов, до 1,45 миллиона рублей.