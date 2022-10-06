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Мобилизованным россиянам объяснили правила уплаты налогов

ФНС России объяснила правила уплаты налогов для мобилизованных граждан

Фото: Кошелев Илья/ Globallookpress.com

Федеральная налоговая служба (ФНС) объяснила правила уплаты налогов для мобилизованных россиян. Соответствующие комментарии за подписью замглавы ФНС Андрея Бударина направлены письмом в территориальные органы.

Так, призванные на военную службу граждане не освобождаются от уплаты налогов, а предприниматели — от страховых взносов за работников, они также должны подавать бухгалтерскую и налоговую отчетность.

Сделать это можно через уполномоченных лиц, для этого необходимо оформить доверенность через командира военного подразделения, который имеет право ее заверить вместо нотариуса согласно статьи 185.1 Гражданского кодекса, и направить ее по почте.

За физическое лицо или самозанятого гражданина уплатить налоги, например, транспортный или на имущество, может любой человек, например, родственники или друзья, по номеру ИНН мобилизованного.

Ранее стало известно, что правительство разрабатывает меры для поддержки малого и среднего бизнеса в ходе частичной мобилизации. Министерства уже получили соответствующие поручения на совещании у первого зампреда правительства Андрея Белоусова 28 сентября.

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Марина Совина
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