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Самолет-разведчик НАТО пролетел в 15 километрах от границ России

Flightradar зафиксировал Boeing E-3A в 15 километрах от Калининградской области
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: National Archives at College Park / Wikimedia

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения зафиксирован в приграничной территории России в районе Калининградской области. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, Boeing E-3A Sentry («Часовой») НАТО с позывным NATO01, зарегистрированный в Люксембурге, в четверг, 6 октября, вылетел с авиабазы в немецком городе Гайленкирхен и долгое время двигался с выключенным транспондером.

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Позднее судно-разведчик вновь стало заметно в небе над Польшей, с 11:00 мск оно начало кружить в районе польского Гданьска, а затем, примерно спустя 1 час 45 минут, взяло курс на север, пролетев над литовской деревней Любавас, которая расположена всего в 15 километрах от границ анклава.

Примерно по такой же траектории мимо Калининградской области двигался американский многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60M Blackhawk — он вылетел с базы ВВС Польши, расположенной в районе Повидза. Недалеко от него выполняла работу американская бортовая платформа для сбора разведывательных сигналов Beech RC-12X Guardrail.

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Также в небе над Прибалтикой находился британский многоцелевой заправщик Airbus KC2 Voyager, вылетевший с крупнейшей авиабазы ВВС Великобритании Брайз Нортон. Кроме того, за обстановкой на границе Польши с Белоруссией и Украиной наблюдал оснащенный радиолокационной установкой Gulfstream G550 AEW с позывным IAM1495, стоящий на вооружении ВВС Италии.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий и ранее. 29 сентября стратегический разведывательный Boeing RC-135W River Joint с позывным JAKE 11 приблизился к российским границам со стороны польского Гданьска, после чего начал летать вокруг анклава в воздушном пространстве Польши и Литвы, а также над Балтийским морем.

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Варвара Кошечкина
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