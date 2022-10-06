Производители роботов отказались вооружаться

Boston Dynamics и другие производители роботов отказались вооружать свои машины

Ведущие компании по производству роботов выступили против вооружения машин. Об этом сообщается на сайте проекта Business Wire.

Открытое письмо подписали руководители задействованных в роботехнической отрасли корпораций, среди которых Agility Robotics, ANYbotics, Boston Dynamics, Clearpath Robotics, Open Robotics и Unitree Robotic. Представители фирм заявили об опасных последствиях вооружения роботов и призвали других участников сообщества отказаться от подобных планов.

«Как и в случае с любой новой технологией, предлагающей новые возможности, появление передовых мобильных роботов дает возможность злоупотребления ими», — отметили авторы коллективного письма. В нем говорится, что роботы могут попасть в плохие руки, и машины можно будет использовать для нарушения гражданских права, угроз и нанесения физического вреда другим людям. «Применение новых роботов в качестве оружия также нанесет ущерб общественному доверию к технологии», — отметили авторы послания и заявили, что не поддерживают практику вооружения машин.

«Мы призываем каждую организацию, разработчика, исследователя и пользователя в сообществе робототехники взять на себя аналогичные обязательства не создавать, не поддерживать и не разрешать установку оружия на роботов», — говорится в сообщении. По словам авторов, роботы созданы для решения человеческих проблем, но не для причинения боли.

Ранее обозреватели издания The National Interest (TNI) заявили, что американские боевые роботы Robotic Combat Vehicles (RCV) произведут революцию в наземных боевых действиях. По словам экспертов, подобные роботы могут патрулировать районы повышенной опасности, идентифицировать цели и поражать их по команде оператора.