Кремль оценил решение ЕС о потолке цен на российскую нефть

Песков заявил, что введение потолка цен на российскую нефть может навредить всему миру

Решение Евросоюза (ЕС) о введении потолка цен на нефть из России способно навредить практически всему миру. Так новые санкционные ограничения на российские энергоресурсы оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РБК.

По словам пресс-секретаря президента, подобные ограничительные решения могут «внести очень деструктивное влияние в будущие горизонты энергетических рынков».

«Все заинтересованы, чтобы рынки были стабильными. И, конечно, очень многие страны понимают абсурдность резких движений, которые обдумываются в настоящий момент и в Евросоюзе, и подстрекаются Соединенными Штатами, относительно введения потолков цен и так далее», — заявил Песков.

6 октября Европейская комиссия утвердила новый пакет санкций против России, который предполагает установление потолка цен на морские поставки российской нефти.

В сообщении ЕК говорится, что речь идет о поставках третьим странам с участием европейских компаний — санкции в отношении морских поставок в сам Евросоюз уже были введены ранее. 5 декабря вступят в силу меры в отношении нефти, а 5 февраля 2023 года — в отношении нефтепродуктов.