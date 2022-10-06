Девушка вынесла мусор без штанов и разгневала ревнующую мужа соседку

Блогерша Эмили вынесла мусор без штанов и разгневала ревнующую мужа соседку

Блогерша Эмили вынесла мусор без штанов и разгневала ревнующую мужа соседку. Соответствующим видеороликом она поделилась на странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом emilyk8zz, чей блог насчитывает более 273 тысяч подписчиков, рассказала, что получила записку от соседей, в которой было написано: «Привет, мой муж может видеть тебя через нашу камеру. Пожалуйста, надевай штаны, когда выносишь мусор. Твои соседи». Девушка, в свою очередь, не приняла послание всерьез. «Нет, мне нравится так ходить и я наслаждаюсь этим», — сказала она в видео.

Зрители поддержали Эмили в комментариях под роликом. «Муж, наверное, не против, держу пари», «Скажи им, чтобы выключили камеру!», «Это заставляет меня задуматься, кто может видеть меня с моего заднего двора», «Привет, дом рядом со мной сдается», — высказались они с иронией.

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