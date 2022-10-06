Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Преждевременное повышение тарифов ЖКХ в России сочли нецелесообразным

СПЧ счел нецелесообразным решение повышать тарифы ЖКХ раньше времени на фоне СВО

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) счел нецелесообразным решение повышать тарифы на ЖКХ раньше времени на фоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил член совета Кирилл Кабанов, пишет РИА Новости.

«Мы, СПЧ, сейчас подготовим документ в правительство о нецелесообразности, пока проходит спецоперация, повышения любых форм тарифов в РФ», — пояснил Кабанов. По его словам, в текущей ситуации предложенная мера будет иметь негативные экономические и политические последствия для страны.

Ранее в России решили поднять тарифы ЖКХ раньше запланированного. Цены на коммунальные услуги собрались проиндексировать 1 декабря 2022 года вместо июля 2023 года. В 2022 году тарифы ЖКХ повысят дважды, после правительство обещает не менять стоимость услуг до июля 2024 года. Отмечается, что предельный уровень индексации тарифов с декабря текущего года по стране не превысит девяти процентов.

Так, средний ежемесячный платеж на семью из трех человек вырастет на 324 рубля. В Минэкономразвития пояснили, что опережающая индексация тарифов требуется для обновления теплотрасс, водопроводов и прочих объектов.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об отбросе ВСУ от линии обороны российских войск
В Госдуме предложили изменить «Мир»
В моду вошли закуски из сливочного масла
Преждевременное повышение тарифов ЖКХ в России сочли нецелесообразным
Волочкова вновь обвинила худрука балета Большого театра в домогательствах
Матвиенко отреагировала на заявления Запада о ядерной угрозе от России
Овощевод назвала причину сажать клубнику и чеснок рядом
В России резко упали продажи легковых автомобилей
Вор в законе Давид Тбилисский сел на 12 лет за статус и наркотики
Саудовская Аравия понизит цены на нефть для Европы и поднимет для США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.