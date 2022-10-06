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Apple попыталась скрыть случай взрыва часов

9to5Mac: пользователь Apple Watch обратился в скорую помощь из-за взрыва часов

Кадр: Chance Miller / YouTube

Apple попыталась скрыть случай взрыва часов Apple Watch после того, как в компанию обратился владелец устройства. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

По словам журналистов, с ними связался владелец Apple Watch 7 и рассказал, что его часы взорвались. Потребитель отметил, что обратился к Apple, но не получил оперативной поддержки — вместо этого в компании предложили ему подписать документ о неразглашении. Владелец устройства проигнорировал просьбу Apple и рассказал об истории журналистам.

Автор сообщил, что однажды его часы нагрелись сильнее, чем обычно. Пользователь снял гаджет и обнаружил, что стекло на задней панели начало трескаться. На следующий день владелец выяснил, что дисплей девайса также повредился — из-за сильного нагрева и задымления владельцу пришлось вынести Apple Watch во двор, чтобы часы не спровоцировали возгорание в доме.

В разговоре с журналистами автор отметил, что сотрудники Apple не смогли решить его проблему и дать оперативную консультацию. В компании лишь посоветовали «не трогать часы» и попросили не рассказывать никому об этом случае. Журналисты 9to5Mac обратились в Apple, но не получили оперативного ответа.

В начале октября в штате Небраска (США) зафиксировали первый случай автоматического вызова полиции iPhone после ДТП. Несмотря на оперативную реакцию экстренных служб, спасти оказавшихся в аварии людей не удалось.

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Андрей Ставицкий
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