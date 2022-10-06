Предполагаемый убийца врача из Оренбурга решился на преступление из зависти

СКР: предполагаемый убийца терапевта из Оренбурга завидовал ее успешности

Подозреваемый в жестокой расправе над 25-летним врачом-терапевтом Еленой Федоровой в Оренбурге 28-летний Денис Тучин решился на преступление, поскольку завидовал ее успешности и социальному статусу. Об этом в четверг, 6 сентября, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Оренбургской области Радик Галимов.

По его словам, сейчас расследование дела находится на завершающей стадии. Известно, что фигурант был психически нездоров и с апреля 2021 года следил за жертвой. Впервые Тучин увидел ее в больнице, где в тот момент лечилась его мать. После этого он стал мониторить аккаунты девушки в соцсетях. Также он неоднократно вызывал ее на дом, когда его мать заболевала. При этом лично подозреваемый и врач не общались. 2 августа россиянин решил убить терапевта.

«Подозреваемый оделся во все черное, взял заранее подготовленный нож, который был куплен еще весной, и выследил жертву у поликлиники. Она отправлялась на обход пациентов», — добавил Галимов.

Мужчина зашел за Федоровой в подъезд и нанес ей 30 ударов ножом. После этого он выбежал из дома в окровавленной одежде и стал, петляя по городу, избавляться от улик — он выбросил их в трех местах.

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент убийства Тучин находился в состоянии, не исключающем вменяемости, и подлежит уголовной ответственности с учетом статьи 22 («Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости») УК РФ, что практически не отличается от стандартной процедуры.

Тело 25-летней россиянки, работавшей врачом-терапевтом в больнице имени Пирогова, с множеством колото-резаных ран было найдено на лестничной площадке одного из многоквартирных домов по улице Волгоградской 2 августа. На следующий день предполагаемый убийца был задержан, спустя два дня его поместили в СИЗО.