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В Оренбурге убили работницу скорой помощи

СК: в подъезде дома в Оренбурге обнаружили тело 25-летней работницы скорой помощи

Maksim Konstantinov / Global Look Press

Днем 2 августа в Оренбурге было совершено убийство врача скорой помощи, — сообщает следственное управление Следственного комитета (СК) по Оренбургской области.

«По данным следствия, днем 2 августа 2022 года на лестничной площадке одного из многоквартирных домов по улице Волгоградской города Оренбурга обнаружено тело 25-летней девушки с признаками криминальной смерти», — заявили в ведомстве.

По факту обнаружения тела врача возбуждено уголовное дело, по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По данным агентства, девушка была врачом-терапевтом в больнице имени Пирогова. Она скончалась от множественных колото-резаных ран. Сейчас проводятся оперативные мероприятия по установлению личности преступника.

1 июня за убийство врача в Москве суд приговорил к десяти годам лишения свободы 23-летнего жителя Иркутской области Олега Филиппова. На Большом Краснохолмском мосту он учинил конфликт с мужчиной на самокате, а затем нанес ему 11 ударов ножом.

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Юлия Мискевич
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