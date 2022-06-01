Приезжего осудили на 10 лет за убийство врача в центре Москвы

Суд дал 10 лет колонии 23-летнему приезжему из Иркутска за убийство врача в центре Москвы

В Москве суд приговорил к 10 годам лишения свободы 23-летнего жителя Иркутской области Олега Филиппова за убийство врача на улице в центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

С учетом позиции государственного обвинителя суд направил мужчину для отбытия наказания в колонию строгого режима.

По данным прокуратуры, Филиппов приехал в Москву на заработки 13 сентября 2021 года. В этот день он отмечал свой день рождения. Около 20 часов в состоянии опьянения приезжий гулял по центру столицы. На Большом Краснохолмском мосту он учинил конфликт мужчиной на самокате, а затем нанес ему 11 ударов ножом.

От полученных ран пострадавший скончался. Он оказался врачом-рентгенологом высшей категории, кандидатом медицинских наук. Его нашли лежащим без сознания, а в руке был зажат перцовый баллончик. Врач возвращался домой из поликлиники Литфонда, когда его ударили ножом. Пытаясь защититься от нападения, он вынул баллончик.