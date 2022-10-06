Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В ЛНР предупредили о возможности передачи США ядерного оружия Украине

В ЛНР заявили, что Будапештский меморандум помешает США передать Украине ядерное оружие
СюжетРоссия и НАТО:
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник предупредил о том, что США могут передать Украине ядерное оружие в обход запрещающему это делать Будапештскому меморандуму в том случае, если они этого захотят, сообщает ТАСС.

«Отказ Украины от исполнения меморандума, как и появление у нее элементов ядерного оружия или "грязной бомбы", может произойти только с разрешения, пожелания и при помощи западного стратегического партнера, и меморандум не станет для них преградой», — заявил Мирошник.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что США и НАТО обладают нездоровым страхом перед тем фактом, что у Москвы есть ядерное оружие. Российский дипломат отметил, что все больше людей убеждается в «вовлеченности США в военные действия киевского режима».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Антонов предупредил об опасности прямого вовлечения США в украинский конфликт
Раскрыта новая схема мошенников через мессенджеры
Врачи приняли симптомы рака за тревожность и отказались лечить пациента
Три девушки создали семью и решили завести детей
В российском регионе объявили о приостановке призыва по частичной мобилизации
В ЛНР предупредили о возможности передачи США ядерного оружия Украине
Блогерша порвала белье бренда Кардашьян во время примерки и высказала недоумение
В России обвинили Евросоюз в нежелании инвестировать в мир на Украине
В Госдуме предложили изымать брошенные на границе автомобили
Байдену и Зеленскому предложили потратить деньги России на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.