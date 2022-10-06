В ЛНР предупредили о возможности передачи США ядерного оружия Украине

В ЛНР заявили, что Будапештский меморандум помешает США передать Украине ядерное оружие

Глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник предупредил о том, что США могут передать Украине ядерное оружие в обход запрещающему это делать Будапештскому меморандуму в том случае, если они этого захотят, сообщает ТАСС.

«Отказ Украины от исполнения меморандума, как и появление у нее элементов ядерного оружия или "грязной бомбы", может произойти только с разрешения, пожелания и при помощи западного стратегического партнера, и меморандум не станет для них преградой», — заявил Мирошник.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что США и НАТО обладают нездоровым страхом перед тем фактом, что у Москвы есть ядерное оружие. Российский дипломат отметил, что все больше людей убеждается в «вовлеченности США в военные действия киевского режима».