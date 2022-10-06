Названы города России с подешевевшими новостройками

«Авито»: новостройки подешевели в Ульяновске, Калининграде и Новосибирске

С июля по сентябрь 2022 года новостройки сильнее всего подешевели в Ульяновске, Калининграде и Новосибирске — средняя стоимость объекта уменьшилась на 7 процентов. Города России с наибольшим снижением цен на первичное жилье назвали аналитики «Авито Недвижимости». Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Второе место занял Ярославль — там жилье в новостройках подешевело на 6 процентов за три месяца. Третью строчку заняла Уфа, где средняя цена объекта в строящихся домах снизилась на 4 процента. В топ-5 также вошли Нижний Новгород и Киров — в них квартиры в новостройках стали дешевле на 3 процента.

В целом в 33 крупнейших городах России средняя стоимость объекта на первичном рынке снизилась на 2 процента по сравнению со вторым кварталом 2022 года. При этом трехкомнатные квартиры подешевели на 5 процентов, «однушки» — на 4 процента, «двушки» — на 3 процента, а студии — на 2 процента.

При этом спрос на новостройки в России вырос в среднем на 1 процент за квартал. Больше всего интерес повысился к объектам с четырьмя комнатами и более (плюс 7 процентов), двухкомнатным квартирам и вариантам со свободной планировкой (оба прибавили по 3 процента). Чуть меньше — к «трешкам» (плюс 2 процента) и «однушкам» (плюс 0,2 процента).

Сильнее всего спрос на строящиеся дома вырос в Москве (плюс 25 процентов), Волгограде (плюс 20 процентов), Кирове (плюс 18 процентов) и Омске (плюс 17 процентов).

Ранее специалисты компании «Бон Тон», выяснили, что в Москве подешевели однокомнатные квартиры в новостройках. Сильнее всего цены на подобные объекты снизилась в Новомосковском округе. Средняя стоимость квартир составила 8,6 миллиона рублей — на 5,4 процента меньше, чем в августе.