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ВСУ обстреляли исправительную колонию в ДНР

Минюст ДНР сообщил об очередном обстреле Мичуринской исправительной колонии со стороны ВСУ
Мичуринская исправительная колония № 57

Мичуринская исправительная колония № 57. Фото: Wikimapia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли Мичуринскую исправительную колонию. Об этом сообщил Минюст Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

«Мичуринская исправительная колония ГСИН МЮ ДНР под обстрелом ВФУ (Вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру») второй день подряд. (…) Территория Мичуринской исправительной колонии вновь подверглась обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что в результате обстрела украинскими военными никто не пострадал. Также устанавливается степень разрушений зданий и сооружений исправительного учреждения. Как сообщает Минюст, оперативная обстановка в колонии управляемая.

5 октября ВСУ обстреляли учреждение из авиационных ракет, было повреждено общежитие, административное здание и ограждение. Иван Приходько, мэр Горловки, в которой находится колония, заявил, что пострадавших нет.

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Кристина Есикова
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