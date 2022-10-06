Командир роты ВС РФ с позывным «Черный» объяснил отступление под Изюмом

Командир роты ВС РФ с позывным «Черный» объяснил отступление в Изюме риском окружения ВСУ

Подразделения армии России были вынуждены оставить свои позиции под Изюмом, так как существовал риск быть окруженными Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил Ura.ru командир роты ВС РФ с позывным «Черный».

«Моя рота с 26 сентября по ночь 1 октября держалась в селе Пролетарское, под Изюмом. Могли держаться и дальше, но поступил приказ на отход, дескать, скапливается большая группировка со всех сторон, дали команду на отход, и нас эвакуировали на территорию Российской Федерации в лице Луганской народной республики», — объяснил он.

По словам военного, россияне отступали с боями, ночью, но никого из бойцов не потеряли. «Сейчас обстановка нормальная, выполняем текущие задачи и ждем дальнейших указаний. [Про наступление ВСУ] все на уровне слухов и разговоров, так будем дальнейшую обстановку смотреть, прогнозы давать не могу. Мы живем сегодняшним днем, каждый день происходит что-то новое», — отметил боец.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что переброска ВС РФ из-под Изюма и Балаклеи в Донбасс связана с усилением ударных возможностей войск. Он также заявил о пресечении наступления украинской армии на николаево-криворожском направлении.