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Командир роты ВС РФ с позывным «Черный» объяснил отступление под Изюмом

Командир роты ВС РФ с позывным «Черный» объяснил отступление в Изюме риском окружения ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Подразделения армии России были вынуждены оставить свои позиции под Изюмом, так как существовал риск быть окруженными Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил Ura.ru командир роты ВС РФ с позывным «Черный».

«Моя рота с 26 сентября по ночь 1 октября держалась в селе Пролетарское, под Изюмом. Могли держаться и дальше, но поступил приказ на отход, дескать, скапливается большая группировка со всех сторон, дали команду на отход, и нас эвакуировали на территорию Российской Федерации в лице Луганской народной республики», — объяснил он.

По словам военного, россияне отступали с боями, ночью, но никого из бойцов не потеряли. «Сейчас обстановка нормальная, выполняем текущие задачи и ждем дальнейших указаний. [Про наступление ВСУ] все на уровне слухов и разговоров, так будем дальнейшую обстановку смотреть, прогнозы давать не могу. Мы живем сегодняшним днем, каждый день происходит что-то новое», — отметил боец.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что переброска ВС РФ из-под Изюма и Балаклеи в Донбасс связана с усилением ударных возможностей войск. Он также заявил о пресечении наступления украинской армии на николаево-криворожском направлении.

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Варвара Кошечкина
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