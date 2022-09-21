Шойгу высказался о причинах переброски российских войск из-под Изюма и Балаклеи

Глава МО Шойгу объяснил переброску войск из-под Изюма усилением ударных возможностей армии

Переброска Вооруженных сил России из-под Изюма и Балаклеи связана с усилением ударных возможностей войск. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев объяснял отвод российских войск на харьковском направлении заботой о сохранении личного состава.

8 сентября стало известно о начале наступления ВСУ в Харьковской области в направлении городов Балаклея, Изюм и Купянск. 10 сентября сообщалось, что российским подразделениям пришлось покинуть Изюм.

