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Шойгу заявил о пресечении наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Шойгу заявил о пресечении попыток контрнаступления на Николаево-Криворожском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Россия пресекла все попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Николаево-Криворожском направлении. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

«В начале о ходе специальной военной операции: Вооруженные силы России продолжают освобождение территории Донецкой Народной Республики», — сообщил министр обороны.

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20 сентября 2022

В конце августа Украина попыталась организовать контрнаступление на Николаево-Криворожском направлении. В Минобороны России констатировали его разгром и отчитались о масштабных потерях ВСУ. В частности, были уничтожены свыше 1200 военных, Украина также потеряла 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных автомобилей, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами. О потерях российской стороны не сообщалось.

Впоследствии спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на разочарование Запада и США в контрнаступлении Украины, в связи с этим у них изменилась риторика п вопросу о переговорах с Россией.
По словам политика, ранее США и страны Запада заявляли о решении конфликта только на поле боя — теперь же они говорят, что вопрос об урегулировании ситуации зависит только от президента Украины Владимира Зеленского.

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Анастасия Шейкина
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