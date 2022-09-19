Володин указал на разочарование Запада и США в контрнаступлении Украины

Володин заявил, что ВСУ не оправдали ожидания Вашингтона и Брюсселя при контрнаступлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления не оправдали ожиданий Вашингтона и Брюсселя, в связи с этим у стран Запада и Америки сменилась риторика по вопросу о переговорах с Россией, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, ранее США и страны Запада заявляли о решении конфликта только на поле боя — теперь же они говорят, что вопрос об урегулировании ситуации зависит только от президента Украины Владимира Зеленского.

Так произошло из-за разочарования Брюсселя и Вашингтона в контрнаступлении Киева, считает Володин. «Зеленский обещал победу. Результат разочаровал западных спонсоров», — написал спикер Госдумы.

Он также назвал другую причину изменившейся риторики. По мнению Володина, внутриполитическая ситуация в Америке и в Европе вынуждает чиновников в этих странах реагировать. Жители стали высказывать свою позицию по событиям на Украине и начали показывать, что не хотят сами платить за «политику войны в интересах олигархов и нацистов». В преддверии зимы людей не могут не беспокоить инфляция, рост цен и проблемы с энергоресурсами, уверен спикер Госдумы.

«Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят», — подытожил политик.

18 сентября представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Киев определить условия для прекращения конфликта. По его мнению, именно на украинцев ляжет забота определить будущие условия мира.