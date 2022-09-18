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Боррель призвал Украину определить условия прекращения конфликта

Жозеп Боррель: именно на украинцев ляжет забота определить будущие условия мира

Фото: Yves Herman / Reuters

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Украину определить условия для прекращения конфликта. На эту тему он высказался в статье французской газеты Journal du dimanche.

По его мнению, именно на украинцев ляжет забота определить будущие условия мира. Вдобавок политик призвал европейские страны усилить поддержку Украины, чтобы удовлетворить ее военные и экономические потребности.

В сентябре Жозеп Боррель отказался давать советы президенту Украины Владимиру Зеленскому по мирным переговорам. Глава евродипломатии отметил, что не знает, когда начнутся переговоры. «Я не могу давать советы по этому вопросу президенту Украины, потому что он сталкивается с этим вторжением. Для нас чем быстрее, тем лучше», — подчеркнул Боррель.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент предпосылки для переговоров президента России Владимира Путина с украинским коллегой отсутствуют. До этого Зеленский также сказал, что не готов к переговорам с Россией, отказавшись вести диалог с «теми, кто выдвигает ультиматумы».

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Майя Пономаренко
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