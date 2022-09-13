Боррель отказался давать советы Зеленскому по мирным переговорам

Боррель заявил, что ЕС хотел бы начала мирных переговоров по Украине как можно скорее

Европейский союз (ЕС) хотел бы, чтобы мирные переговоры России и Украины начались как можно скорее. Об этом заявил представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

Глава евродипломатии отметил, что не знает, когда начнутся переговоры. При этом он отказался давать советы президенту Украины Владимиру Зеленскому по этому вопросу. «Я не могу давать советы по этому вопросу президенту Украины, потому что он сталкивается с этим вторжением. Для нас чем быстрее, тем лучше», — подчеркнул Боррель.

Дипломат также добавил, что переговоры о мире начинаются только тогда, когда для этого созданы необходимые условия.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент предпосылки для переговоров президента России Владимира Путина с украинским коллегой отсутствуют. До этого Зеленский также сказал, что не готов к переговорам с Россией, отказавшись вести диалог с «теми, кто выдвигает ультиматумы».