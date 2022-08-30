Минобороны заявило о срыве наступления ВСУ

Минобороны заявило о разгроме наступления ВСУ, проведенного по указанию Зеленского

Российские войска отразили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех направлениях в Николаевской и Херсонской областях. Об этом заявил во вторник, 30 августа, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Наступление ВСУ, которое состоялось 29 августа, проводили по личному указанию президента Украины Владимира Зеленского. В результате разгрома атаки украинских войск российскими военными за сутки были уничтожены 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, более 1200 украинских военнослужащих.

При отражении атаки украинских войск военнослужащим России удалось разгромить 128-ю отдельную горную штурмовую бригаду ВСУ, пятеро членов которой сдались в плен.

Ранее о наступлении сообщал CNN, но в России информацию опровергали

О том, что Украина готовит серьезное наступление, 29 августа сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников. Конкретные цели этих действий политики не раскрыли, однако отметили, что наступление будет сосредоточено на воздушных и наземных операциях.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов опроверг эти данные, назвав их «очередным фейком украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе». Также он сравнил их с виртуальными атаками на Крымский мост, «которые диванные войска киевского режима проводили уже не раз».

О начале специальной операции России по демилитаризации и денацификации Украины (СВО) 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, Москва таким образом отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).