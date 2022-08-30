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Россия заявила о разгроме наступления ВСУ

Минобороны РФ заявило о разгроме проведенного по указанию Зеленского наступления ВСУ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска разгромили наступление украинских войск, проведенное по личному указанию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве указали, что в течение дня по указанию украинского лидера военнослужащие Вооруженных сил Украины предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях.

«В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери», — подчеркнули в пресс-службе Минобороны, уточнив, что потери в живой силе составили более 560 военнослужащих.

Ранее представители министерства заявили, что союзные войска уничтожили более 200 военнослужащих ВСУ на Харьковском направлении.

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Варвара Кошечкина
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