Минобороны сообщило о разгроме горной штурмовой бригады ВСУ
Минобороны России заявило о разгроме 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ
Российские войска разгромили 128-ю отдельную горную штурмовую бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 30 августа, журналистам сообщили в Минобороны России.
«При отражении наступления противника российскими войсками разгромлены подразделения переброшенной для участия в операции из Западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ», — заявили в оборонном ведомстве.
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Также там уточнили, что пять военнослужащих, состоявших в этой бригаде, сложили оружие и сдались в плен.
Ранее Минобороны России подтвердило журналистам попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Однако в ведомстве отметили, что наступление потерпело неудачу.