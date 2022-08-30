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Минобороны сообщило о разгроме горной штурмовой бригады ВСУ

Минобороны России заявило о разгроме 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Российские войска разгромили 128-ю отдельную горную штурмовую бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 30 августа, журналистам сообщили в Минобороны России.

«При отражении наступления противника российскими войсками разгромлены подразделения переброшенной для участия в операции из Западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ», — заявили в оборонном ведомстве.

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Также там уточнили, что пять военнослужащих, состоявших в этой бригаде, сложили оружие и сдались в плен.

Ранее Минобороны России подтвердило журналистам попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Однако в ведомстве отметили, что наступление потерпело неудачу.

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Никита Абрамов
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