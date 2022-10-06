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Стало известно мнение американцев о поддержке США Украины

Reuters: три четверти американцев считают, что США должны продолжать поддерживать Украину

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Трое из четырех американцев считают, что США должны продолжать поддерживать Украину, несмотря на угрозы России о ядерном оружии для защиты своей территории. Такие результаты показал опрос от Reuters.

Онлайн-опрос 1005 американцев показал, что 73 процента согласны с тем, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину, несмотря на предупреждения России о том, что она может использовать свой ядерный арсенал. С этим согласились и демократы, и республиканцы, хотя среди коллег-демократов президента Джо Байдена было больше поддержки — 81 процент — чем у республиканцев — 66 процентов.

В последнем опросе, проведенном 4-5 октября, 66 процентов респондентов заявили, что Вашингтону определенно следует продолжать поставки оружия Украине, по сравнению с 51 процентом в аналогичном опросе в августе.

С начала марта 2022 года администрация Байдена предоставила Украине более 16,8 миллиарда долларов помощи в обеспечении безопасности.

Ранее российский посол Анатолий Антонов назвал США участником конфликта из-за «накачки» Киева оружием. По словам Антонова, Россия воспринимает американские поставки как непосредственную угрозу.

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Татьяна Антоненко
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