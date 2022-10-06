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Отдохнувшие на Бали туристы рассказали о главных минусах острова

Пользователи Reddit назвали обилие мусора и толпы туристов главными минусами Бали

Фото: Xinhua/Xu Qin / Globallookpress.com

Пользователи сети, посещавшие индонезийский курорт Бали, порассуждали о худших аспектах отдыха на острове. Свое мнение они выразили в комментариях в публикации на платформе Reddit.

Турист попросил читателей форума рассказать, почему Бали считается переоцененным местом. Среди главных минусов путешественники назвали перегруженность курорта.

«Остров не рассчитан на такое обилие трафика на дорогах и на толпы туристов. Многие излюбленные отдыхающими места сейчас переполнены людьми и торговыми точками. Первым приходит на ум Танах-Лот, куда все приезжают на закате. Вечером на пляже собираются сотни туристов», — пояснил юзер.

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Пользователя поддержал и другой комментатор. «Действительно, когда я был на Бали, меня очень удивило количество людей. Там было полно моделей, которые фотографируются на каждом шагу для соцсетей и загораживают вид на природные достопримечательности», — уточнил он.

Также туристы пожаловались на обилие мусора. «Это ужасно. Вы можете грести в океане и с каждым гребком натыкаться на полиэтиленовые пакеты», — отметил пользователь под постом.

Однако нашлись и те, кто встал на защиту острова. Так, некоторые комментаторы пояснили, что если тщательно спланировать поездку и посещать не самые туристические места, то от пребывания на Бали останутся только приятные впечатления. «Несколько лет назад я поехал в одиночное путешествие на Бали, арендовал мопед и ел только в маленьких местных ресторанчиках. Это был замечательный опыт, и поездка получилась бюджетной», — рассказал читатель Reddit.

В декабре 2021 года в сети начали появляться видео с загрязненных пляжей острова Бали. Например, путешественница из США опубликовала ролик, на котором видно, что вся береговая линия завалена полиэтиленовыми пакетами и пластиковыми упаковками. Видео стало вирусным и возмутило пользователей сети.

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Марк Успенский
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