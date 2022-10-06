Обнаружена катаклизмическая переменная с рекордно короткой орбитой

Nature: обнаружена порождающая вспышки пара звезд с рекордно короткой орбитой

Астрономы Массачусетского технологического института и других научных организаций обнаружили звездную двойную систему с рекордно короткой орбитой, компоненты которой вращаются вокруг друг друга каждую 51 минуту. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Катаклизмическая переменная возникает, когда две звезды сближаются в течение миллиардов лет, и это приводит к тому, что белый карлик начинает перетягивать на себя материал от звезды-партнера. При этом двойная система порождает мощные повторяющиеся вспышки.

ZTF J1813+4251 включает солнцеподобную звезду, которая уже лишилась большей части своей водородной оболочки и превратится в будущем в плотное ядро, богатое гелием. Через 70 миллионов лет звезды будут мигрировать ближе друг к другу, достигнув ультракороткой орбиты с периодом 18 минут.

Первый объект, вероятно, является белым карликом размером 1/100 от Солнца и примерно с половиной его массы. Второй объект в конце своей жизни был похож на Солнце с размером и массой в десять раз меньше (размером примерно с Юпитер).